رحيل نجم سيراميكا كليوباترا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، على رحيل عاشور الأدهم، لاعب خط وسط الفريق، في الفترة الجارية.

وقرر هيثم شعبان، الاستغناء عن خدمات عاشور الأدهم، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل، نظرًا لتراجع مستواه الفني وكبر سنه.

وكان مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، وافقوا على رحيل جناح الفريق ميدو جابر، إلى صفوف نادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، كما تم بيع أحمد عيد، لصفوف سموحة.

يُذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع المنافسة على المربع الذهبي في الموسم المقبل.