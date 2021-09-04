أخبار عاجلة

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن خبر زواجها: «كل شيء بيننا مشترك» -
الإصابات تواصل الارتفاع.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
انتهاء مراسم عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رحيل نجم سيراميكا كليوباترا

Print
رحيل نجم سيراميكا كليوباترا رحيل نجم سيراميكا كليوباترا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، على رحيل عاشور الأدهم، لاعب خط وسط الفريق، في الفترة الجارية.

وقرر هيثم شعبان، الاستغناء عن خدمات عاشور الأدهم، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل، نظرًا لتراجع مستواه الفني وكبر سنه.

وكان مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، وافقوا على رحيل جناح الفريق ميدو جابر، إلى صفوف نادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، كما تم بيع أحمد عيد، لصفوف سموحة.

يُذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع المنافسة على المربع الذهبي في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور)

وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور)

أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني

أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني

أصالة تخرج عن صمتها وتعلن خبر زواجها: «كل شيء بيننا مشترك»

أصالة تخرج عن صمتها وتعلن خبر زواجها: «كل شيء بيننا مشترك»

الإصابات تواصل الارتفاع.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

الإصابات تواصل الارتفاع.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي