أخبار عاجلة

ترقب في أمريكا للسماح باستخدام لقاح "فايزر" للأطفال بين 5 و11 عاماً -
"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه -
لعلاج انتفاخ البطن والغازات.. إليك 5 مكملات غذائية ساحرة للعلاج -
فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية -
"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
السيسي يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (بث مباشر) -
لعلاج انتفاخ البطن والغازات.. إليك 5 مكملات غذائية ساحرة للعلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة

Print
أكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة أكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة
المديرية شاركت بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال الفعاليات

أكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة

شاركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة في مهرجان الصفري المقام بالمنطقة بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال فترة المهرجان.

وشمل جناح الصحة عدة أركان وهي؛ نقطة الفرز تشمل العلامات الحيوية، وقياس الضغط والسكري، وركن كورونا، وركن التدخين، والصحة النفسية، والطب الاتصالي، والكلى، والتغذية، وأمان اللقاح للحامل، والنمو والسلوك، والصحة المدرسية، وقسم الإسعاف، وبنك الدم.

وأوضحت صحة بيشة، أن عدد المستفيدين من خدمات معرض الصحة قد بلغ 8200 زائر، كما قدم كل ركن شرحًا مفصلاً عن مهامه.صحة بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ترقب في أمريكا للسماح باستخدام لقاح "فايزر" للأطفال بين 5 و11 عاماً

ترقب في أمريكا للسماح باستخدام لقاح "فايزر" للأطفال بين 5 و11 عاماً

"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه

"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه

لعلاج انتفاخ البطن والغازات.. إليك 5 مكملات غذائية ساحرة للعلاج

لعلاج انتفاخ البطن والغازات.. إليك 5 مكملات غذائية ساحرة للعلاج

فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية

فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية