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محكمة جزائرية تقضي باحتجاز المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي

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محكمة جزائرية تقضي باحتجاز المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي محكمة جزائرية تقضي باحتجاز المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي

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قال مصدر قضائي إن محكمة جزائرية قضت اليوم السبت باحتجاز المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر أن المحكمة في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر أمرت أيضا باحتجاز أربعة جزائريين في اتهامات بتهريب البشر. والأربعة متهمون بمساعدة القروي على دخول البلاد وتوفير مسكن له قبل اعتقاله يوم الأحد.

ووضع القروي مالك قناة تليفزيون نسمة ورئيس حزب قلب تونس السياسي، ثاني أكبر حزب في البرلمان، رهن الاحتجاز مع أخيه غازي القروي.

كانت محكمة في تونس قد أفرجت عن نبيل القروي في 15 يونيو بعد أن أمضى أكثر من ستة أشهر رهن الاحتجاز في اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

المصرى اليوم

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