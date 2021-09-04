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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفقر موجود في كل دول العالم بما فيها المتقدمة والغنية.

وأضافت القباج، خلال برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن الوزارة معنية بالحد من الفقر وإسداء الحقوق للفقراء وتقليص أعدادهم وعدم ترك أي أحد منهم خلف الركب.

وتابعت: «الوزارة تحرص على عدم حرمان الفقراء من تكافؤ الفرص التعليمية والحق في العلاج وغيرها من الحقوق»، موضحة أن المسألة مرتبطة بأزمة التوزيع وعدالته.

وتابعت الوزيرة: «مصر من الدول التي تتسم بالتكافل.. وهذا وضح في أزمة كورونا، ماشوفناش حد جاع لا قدر الله، لأن المجتمع متكاتف مع بعضه وهي سمة من سمات المصريين الأصيلة».