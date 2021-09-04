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الفقر موجود في كل دول العالم.. وزيرة التضامن: «ماشوفناش حد جاع في خلال كورونا» ()

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الفقر موجود في كل دول العالم.. وزيرة التضامن: «ماشوفناش حد جاع في مصر خلال كورونا» (فيديو) الفقر موجود في كل دول العالم.. وزيرة التضامن: «ماشوفناش حد جاع في خلال كورونا» ()

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفقر موجود في كل دول العالم بما فيها المتقدمة والغنية.

وأضافت القباج، خلال برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن الوزارة معنية بالحد من الفقر وإسداء الحقوق للفقراء وتقليص أعدادهم وعدم ترك أي أحد منهم خلف الركب.

وتابعت: «الوزارة تحرص على عدم حرمان الفقراء من تكافؤ الفرص التعليمية والحق في العلاج وغيرها من الحقوق»، موضحة أن المسألة مرتبطة بأزمة التوزيع وعدالته.

وتابعت الوزيرة: « من الدول التي تتسم بالتكافل.. وهذا وضح في أزمة كورونا، ماشوفناش حد جاع لا قدر الله، لأن المجتمع متكاتف مع بعضه وهي سمة من سمات المصريين الأصيلة».

المصرى اليوم

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