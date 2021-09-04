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واقعة مختلقة.. مصادر أمنية تكشف حقيقة تعرض شخص للخطف من مجهولين

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واقعة مختلقة.. مصادر أمنية تكشف حقيقة تعرض شخص للخطف من مجهولين واقعة مختلقة.. مصادر أمنية تكشف حقيقة تعرض شخص للخطف من مجهولين

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كشفت مصادر أمنية حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بشأن تضرر مواطن مقيم بالقاهرة من تعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجهولين.

وكشفت التحريات: «بالفحص تبين سابقة ارتباط المُبلغ بشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وزواج الأخير من شقيقته، وعلم باستيلاء شقيقته وزوجها على مبلغ مالى من أحد الأشخاص (سبق عمل الزوج طرفه) وهروبهما».

وتابعت: «في إطار سعي الدائن لاسترداد أمواله قام باستكتاب شقيق المُبلغ إيصالات أمانة ومطالبته بتدبير المبلغ المالى المستولى عليه من قبل زوج شقيقته، ما دفع المُبلغ لاختلاق واقعة الخطف لعدم تدبير المبلغ المالى المستولى عليه».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محرر الشكوى لاختلاقه واقعة الخطف.

المصرى اليوم

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