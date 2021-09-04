الفنان العُماني محمد العريمي يسعى لتجسيد دور النجم الراحل عبدالله غيث

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قال الفنان العُماني محمد العريمي، إنه يستعد لتجسيد دور الفنان المصري الراحل عبدالله غيث، وذلك في عمل درامي جاري العمل عليه.

وأكد العريمي، أن أداء النجم الكبير الراحل عبدالله غيث، يستحق التجسيد والدراسة، كونه يعد من الشخصيات الفنية التي حفرت اسمها في التاريخ، فضلا عن أدواره التي يحفظها الشعب المصري عن ظهر قلب، وأيضا الكثير من المواطنين من خارج مصر.

وأضاف أن غيث، لعب العديد من الأدوار المميزة، الاجتماعية منها والدينية والسياسية، ومن القلائل الذين نجحت أعمالهم، ومنها على سبيل المثال مسلسل هارب من الأيام، وكذلك أدواره في الأفلام الدينية مثل الرسالة، وحمزة عم الرسول، وأدهم الشرقاوي، والسمان والخريف، والحرام، وديك البرابر، وعصر القوة، وملف سامية شعراوي.

وأوضح الفنان محمد العريمي، أن عبدالله غيث أبدع في الأداء الصوتي لشخصية عمر المختار في النسخة المدبلجة من فيلم عمر المختار للمخرج مصطفى العقاد، وأدى أداءً رائعا في مثل «الثعلب» الذي جسد فيه شخصية الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

وتابع، وكذلك تألق في العديد من المسلسلات كالمال والبنون، والكتابة على لحم يحترق، وابن تيميه، والسيرة الهلالية، وعابر سبيل، والوعد الحق، والثعلب- الذي جسد فيه شخصية السادات- وخيال المآتة، وليلة سقوط غرناطة، ومحمدرسول الله، والكبرياء تليق بالفرسان.

وأشار إلى أن عبدالله غيث حصل على العديد من الجوائز منها جائزة عن دوره في فيلم «ثمن الحرية» عام 1964، وجائزة عن دوره في مسرحية «الوزير العاشق».

كما حصل على جائزة أحسن ممثل من التليفزيون عام ١٩٦٣، وكذلك حصل على شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٦، وفى عام ١٩٨٣ حصل على درع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وشدد الفنان محمد العريمي، على أن الشخصيات الفنية كالفنان الراحل عبدالله غيث يجب أن يدرس أداؤه، لطلاب المعاهد التمثيلية والمسرحية، مؤكدا أنه مدرسة فنية عظيمة أنجبها الفن المصري وهي مثال يحتذى به في الفن.