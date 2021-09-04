أخبار عاجلة

ترقب في أمريكا للسماح باستخدام لقاح "فايزر" للأطفال بين 5 و11 عاماً -
"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه -
لعلاج انتفاخ البطن والغازات.. إليك 5 مكملات غذائية ساحرة للعلاج -
فلسطين.. مسيرات ومظاهرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية -
"المسند" يرسم خريطة توقعات الأمطار والرياح النشطة اليوم -
العاصفة الثلجية.. ضحايا غير مباشرين لـ"هجمات 11 سبتمبر"! -
رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع -
عشرينية تستعيد نظرها بنسبة 90 % وتستغني عن النظارة بمستشفى سليمان الحبيب -
السيسي يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (بث مباشر) -
لعلاج انتفاخ البطن والغازات.. إليك 5 مكملات غذائية ساحرة للعلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مبعوث «آسيان» إلى ميانمار يبحث مع الجيش شروط زيارته للبلاد ولقائه بالزعيمة المخلوعة

Print
مبعوث «آسيان» إلى ميانمار يبحث مع الجيش شروط زيارته للبلاد ولقائه بالزعيمة المخلوعة مبعوث «آسيان» إلى ميانمار يبحث مع الجيش شروط زيارته للبلاد ولقائه بالزعيمة المخلوعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» إريوان يوسف إن المفاوضات مستمرة مع جيش ميانمار بشأن شروط زيارته لهذا البلد ولقاء الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي.

وتحاول الرابطة إنهاء العنف في ميانمار وفتح حوار بين الحكام العسكريين وخصومهم بعد الإطاحة بسو تشي في فبراير.

وكلفت «آسيان» إريوان يوسف، الوزير بوزارة الشؤون الخارجية في بروناي، الشهر الماضي بقيادة هذه الجهود.

وقال إريوان لـ«رويترز»: «هناك حاجة ملحة للذهاب الآن إلى ميانمار. لكنني أعتقد قبل كل ذلك أنني بحاجة إلى تأكيدات، لابد أن تكون لدي صورة واضحة عما يفترض أن أفعله، وما الذي سيسمحون لي بفعله أثناء زياتي».

ويريد إريوان إتمام الزيارة قبل أواخر أكتوبر عندما يجتمع زعماء «آسيان»، لكنه قال إنه لم يتم تحديد موعد نهائي.

وقال إريوان إن «الطلبات بشأن زيارة سو تشي قدمت إلى مجلس إدارة الدولة برئاسة زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ»، مضيفا أن «اللقاء مع الزعيمة المخلوعة لم يكن مطلبا بموجب توافق من خمس نقاط توصلت إليه آسيان في أبريل، وتضمن التوافق إنهاء العنف وبدء محادثات السلام بين جميع الأطراف».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حبس مسجل خطر يدير كيان تعليمي وهمى يصدر شهادات مزورة بالأقصر

حبس مسجل خطر يدير كيان تعليمي وهمى يصدر شهادات مزورة بالأقصر

كشف سر وفاة طفلة كفر الدوار .. قتلها عمها وادعي سقوطها على سطح الجيران

كشف سر وفاة طفلة كفر الدوار .. قتلها عمها وادعي سقوطها على سطح الجيران

الممرض ضحية «السجود للكلب» باكيا: مش قادر أواجه الناس أنا وولادي

الممرض ضحية «السجود للكلب» باكيا: مش قادر أواجه الناس أنا وولادي

قبل الشتاء .. علماء استرازينيكا يعلنون عن تطورات جديدة حول لقاح كورونا

قبل الشتاء .. علماء استرازينيكا يعلنون عن تطورات جديدة حول لقاح كورونا