منع حلقة شيكابالا مع عمرو أديب .. محامي ينذر قناة mbc لإلغاء حلقة «الأباتشي»

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طارق محمود، المحامي بالنقض، أرسل انذارا رسميا لإدارة قناة MBC مصر، لمنع إذاعة حلقة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية».

وقال طارق في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن أسباب مطالبته بمنع حلقة شيكابالا مع الإعلامي عمرو أديب السبت 4- 9 -2021، لأنه من الممكن أن تتسبب تصريحاته في حدوث فتنة وإثارة بين جماهير الناديين، الأهلي والزمالك.

وأشار طارق محمود، في إنذاره الموجه لإدارة القناة، أن اللاعب شيكابالا فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره إثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصري وتجاوزه اللفظي والاحتكاك بمسئول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري، الذي أدّى إلى إثارة الفتنة بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.