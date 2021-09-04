لاعبو الاتحاد السكندري يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني والإداري، صباح اليوم السبت، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية في الإسكندرية، وذلك قبل بدء الفريق الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وكان لاعبو زعيم الثغر، حصلوا على الجرعة الأول من لقاح فيروس كورونا، في شهر يونيو الماضي.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، مد فترة الراحة للاعبين لمدة أسبوع، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل قرعة الدوري الممتاز، وعدم خوض أي فريق مباراة رسمية حتى 21 سبتمبر الجاري.

خالد قمر مهاجم الاتحاد يحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه حتى الان بالتعاقد مع كل من الغاني مورو ساليفو والبوركيني سعيدو سيمبوريه ونادر رمضان واحمد يحيى ومحمد عبدالسلام ومصطفى عفروتو.