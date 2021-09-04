الطفلة مارينا تنبأت بوفاتها وتركت وصيتها قبل الرحيل: «لما أموت متغسلونيش» (التفاصيل)

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نشر المذيع رامي رضوان، عبر حسابه الخاص على فيس بوك، رسالة للطفلة مارينا والتي تنبأت بوفاتها بأيام، والتي أعلنت خلال تلك الرسالة عن وصيتها.

في الرسالة التي نشرها رضوان، جاءت وصية الصغيرة: «أنا مارينا، أنا هموت قريب جدًا أنا متأكدة، فيه صوت بيقولي أنا هموت قريب وأنا حاسة كدة».

وتابعت الطفلة في وصيتها: «لما أموت متغسلونيش ومحدش يشوفني غير سامح وماجد، وإنتي وبابا تلبسوني ومحدش يلبسني غيركم، اللي يشيل الصندوق بابا وأعمامي، لما تروحي المدافن متلبسيش أسود وتعيطي، اعملولي بسكويت وكحك وأقراص خبز العذرا والملاك واعطي الناس والمحتاجين».

تفاعل الكثير من مستخدمي موقع التواصل فيس بوك، مع ما نشره رضوان، ومنهم الكتبة فاطمة ناعوت، التي علقت على الصورة وقالت: «لا حول ولا قوة إلا بالله. مزقت قلبي كلماتها اللهم اسكنها فردوسك الجميل واملأ طفولتها السليبة بالفرح اللهم امنح أسرتها الصبر وأحسن عزاءهم».