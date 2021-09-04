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حسام زكى يبحث قضايا المنطقة مع كبار مسؤولى الخارجية الروسي

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حسام زكى يبحث قضايا المنطقة مع كبار مسؤولى الخارجية الروسي حسام زكى يبحث قضايا المنطقة مع كبار مسؤولى الخارجية الروسي

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أجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو بناء على دعوة من الجانب الروسي لإجراء مشاورات سياسية.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صباح اليوم السبت، فقد وقع الأمين المساعد على مذكرة تفاهم للتعاون بين الامانة العامة ولجنة تنظيم الانتخابات الروسية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن زيارة زكي إلى موسكو شهدت جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف، وكذا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح المصدر أن اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن المناقشات تناولت كذلك التعاون بين الجانبين الروسي والعربي خاصة في ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مراكش في نهاية أكتوبر القادم.

من جهته، صرح السفير حسام زكي عقب اختتام لقاءاته في موسكو بأن " المحادثات كان ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة وساهمت في توضيح الرؤي لدي كل طرف عن مواقف الطرف الآخر.. كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن اعادة الاستقرار في المنطقة العربية"، وفق نص البيان.

, أوضح المصدر أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولي الأمانة العامة وروسيا الاتحادية بهدف المساهمة الفاعلة في تسوية الأزمات الاقليمية في المنطقة العربية.

المصرى اليوم

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