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ضبط 300 طن مخلفات طبية خطرة في مصنع لتدوير القمامة بالقليوبية (صور)

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ضبط 300 طن مخلفات طبية خطرة في مصنع لتدوير القمامة بالقليوبية (صور) ضبط 300 طن مخلفات طبية خطرة في مصنع لتدوير القمامة بالقليوبية (صور)

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شنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتورة غادة حجازي مدير إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة حملة على أماكن إعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة ورصد المخالفات الصحية والتي من شأنها الإضرار بصحة المواطن من خلال إعادة تدوير تلك المخلفات الطبية مرة أخري والتي يتسبب فيها أصحاب الضمائر الضعيفة من خلال إلقاء هذه المخلفات بالشارع أو تسليمها لعمال المخلفات مما يتيح فرصة لإعادة إستخدام هذه المخلفات مرة أخري ووصولها للمواطنين في صورة أدوات أخري جديدة يتم إستخدامها بشكل يومي.

واستهدفت الحملة مصانع بير السلم وتم ضبط مايقرب من ٣٠٠ طن من المخلفات الطبية كما تم ضبط مصنع بير سلم لفرم المخلفات الطبية البلاستيكية من النواتج مجهولة المصدر المعدة للتصنيع ما يقرب من ٢٠٠ طن والناتج النهائي ٣٣ طن بودرة للبلاستيك.

وكذلك تم ضبط وتشميع مصنع بير سلم لصنع المراتب والتي يتم تصنيعها من مواد مجهولة المصدر وتم تشميع وتحرير محاضر بيئية لهذه الأماكن وضبط المخالفين وجاري التحقيق في هذه المخالفات بمعرفة النيابة

وأهابت مديرية الشئون الصحية بالمواطنين ادراك مدى خطورة النفايات الطبية الخطرة وأهمية الفصل من المنبع حيث انه لا تهاون ولا تراخي فيمن يتعمد الإضرار بالبيئة وصحة المواطن.

مصنع لتدوير المخلفات الطبية
مصنع لتدوير المخلفات الطبية
مصنع لتدوير المخلفات الطبية

المصرى اليوم

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