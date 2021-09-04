ضبط 300 طن مخلفات طبية خطرة في مصنع لتدوير القمامة بالقليوبية (صور)

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شنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتورة غادة حجازي مدير إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة حملة على أماكن إعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة ورصد المخالفات الصحية والتي من شأنها الإضرار بصحة المواطن من خلال إعادة تدوير تلك المخلفات الطبية مرة أخري والتي يتسبب فيها أصحاب الضمائر الضعيفة من خلال إلقاء هذه المخلفات بالشارع أو تسليمها لعمال المخلفات مما يتيح فرصة لإعادة إستخدام هذه المخلفات مرة أخري ووصولها للمواطنين في صورة أدوات أخري جديدة يتم إستخدامها بشكل يومي.
واستهدفت الحملة مصانع بير السلم وتم ضبط مايقرب من ٣٠٠ طن من المخلفات الطبية كما تم ضبط مصنع بير سلم لفرم المخلفات الطبية البلاستيكية من النواتج مجهولة المصدر المعدة للتصنيع ما يقرب من ٢٠٠ طن والناتج النهائي ٣٣ طن بودرة للبلاستيك.
وكذلك تم ضبط وتشميع مصنع بير سلم لصنع المراتب والتي يتم تصنيعها من مواد مجهولة المصدر وتم تشميع وتحرير محاضر بيئية لهذه الأماكن وضبط المخالفين وجاري التحقيق في هذه المخالفات بمعرفة النيابة
وأهابت مديرية الشئون الصحية بالمواطنين ادراك مدى خطورة النفايات الطبية الخطرة وأهمية الفصل من المنبع حيث انه لا تهاون ولا تراخي فيمن يتعمد الإضرار بالبيئة وصحة المواطن.