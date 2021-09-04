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المعرض الأول للكتاب بنادي قضاة المنيا .. آلاف الكتب القانونية والأسرية بمشاركة أكبر دور النشر (صور)

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المعرض الأول للكتاب بنادي قضاة المنيا .. آلاف الكتب القانونية والأسرية بمشاركة أكبر دور النشر (صور) المعرض الأول للكتاب بنادي قضاة المنيا .. آلاف الكتب القانونية والأسرية بمشاركة أكبر دور النشر (صور)

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أقام نادي قضاة المنيا، المعرض الأول للكتاب، بمقر النادي، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكبريات دور النشر العربية، ومن المقرر استمرار المعرض حتى ١٢ سبتمبر الجاري.

وقال المستشار الدكتور محمد لبيب رئيس اللجنة الثقافية بنادي قضاة المنيا، انه التعاون الأول بين نادي قضاة المنيا والهيئة العامة للكتاب، وكنا نستهدف في المرتبة الأولي أعضاء الهيئات القضائية، ولكن الهيئة أتاحت لنا صنوف متنوعة من الكتب لتشمل الأسرة كلها، من كتب أدب وتاريخ والطفل والأسرة بأكملها.

وشاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بمجموعة متميزة من إصداراتها يصل عددها إلى ثلاثة آلاف كتاب منها ألفا نسخة من مبادرة وزارة الثقافة (ثقافتك كتابك).

واضاف المستشار محمد فاروق، انه بالتوازي مع كتب الهيئة العامة للكتاب استضفنا أكبر دور نشر قانونية هي دار النهضة العربية، دار محمود للنشر القانوني، حيث يجد القاضي الكتب القانونية خاصا مع بداية العام القضائي الجديد الذي يبدأ في بداية أكتوبر المقبل، مؤكدا ان نادي القضاة له فعاليات ثقافية وترفيهية أخرى مميزة بالتعاون مع كافة الجهات بمحافظة المنيا.

افتتح المعرض المستشار مدحت منصور وكيل نادي القضاة، ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة نيابة عن رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور محمد لبيب رئيس اللجنة الثقافية والمتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، كما حضر الافتتاح وجيدة مصطفى مدير عام التوزيع وعدد من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.

معرض الكتاب الأول بنادي قضاة المنيا
معرض الكتاب الأول بنادي قضاة المنيا
معرض الكتاب الأول بنادي قضاة المنيا
معرض الكتاب الأول بنادي قضاة المنيا

المصرى اليوم

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