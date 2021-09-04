أخبار عاجلة

خبير اقتصادي يتوقع أن تحفز خطة مشاريع الـ50 نمو اقتصاد الإمارات -
مفاجأة! العلماء الألم مش وحش! ???? الألم مفيد جدا ومهم جدا معلومات أول مرة تسمعها عن الألم -
محمد فراج وسيد رجب والمخرج تامر محسن يحصدون جوائز الأفضل عن لعبة نيوتن من دير جيست -
منى زكى باطلالة جذابة وتحصد جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل لعبة نيوتن من دير جيست -
"محمد" طالب أزهرى يبدع فى تلاوة القرآن والابتهالات النبوية بالمنيا -
محمد نور يغنى على الريد كاربت ويكشف تفاصيل العمل الجديد لفرقة واما -
محمد فراج يكشف سر غياب زوجته بسنت شوقى على الريد كاربت بحفل دير جيست -
مايان السيد مش عايزة أصدم الجمهور بس قعدت 4 ساعات قدام المراية عشان أجهز النهاردة -
رانيا فريد شوقى بحفل دير جيست أبويا واحشنى جدا.. ونفسى يكون شايفنى دلوقتى -
حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعليم المنيا تعلن مواعيد مقابلات شغل الوظائف الإشرافية بالمدارس

Print
تعليم المنيا تعلن مواعيد مقابلات شغل الوظائف الإشرافية بالمدارس تعليم المنيا تعلن مواعيد مقابلات شغل الوظائف الإشرافية بالمدارس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مواعيد مقابلات شغل الوظائف الإشرافية، وكلاء المدارس بالإدارات التعليمية ، لتبدأ الأربعاء المقبل 8 سبتمبر الجاري ، وتنتهي الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري .

وقال " الرشيدي "، ان المقابلات تبدأ الأربعاء بلقاء المتقدمين لشغل موقع وكلاء إعدادي مدارس إدارات العدوة ومغاغة وبني مزار ، والأحد 12 سبتمبر لمقابلة المتقدمين لشغل وكيل إعدادي تعليم المنيا، والاثنين 13 سبتمبر لمقابلة المتقدمين لشغل وكيل ابتدائي سمالوط، و14 سبتمبر المتقدمين لشغل وكيل ابتدائي دير مواس .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء