تعليم المنيا تعلن مواعيد مقابلات شغل الوظائف الإشرافية بالمدارس

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أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مواعيد مقابلات شغل الوظائف الإشرافية، وكلاء المدارس بالإدارات التعليمية ، لتبدأ الأربعاء المقبل 8 سبتمبر الجاري ، وتنتهي الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري .

وقال " الرشيدي "، ان المقابلات تبدأ الأربعاء بلقاء المتقدمين لشغل موقع وكلاء إعدادي مدارس إدارات العدوة ومغاغة وبني مزار ، والأحد 12 سبتمبر لمقابلة المتقدمين لشغل وكيل إعدادي تعليم المنيا، والاثنين 13 سبتمبر لمقابلة المتقدمين لشغل وكيل ابتدائي سمالوط، و14 سبتمبر المتقدمين لشغل وكيل ابتدائي دير مواس .