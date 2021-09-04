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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصرحريصة على مواجهة أي معوقات تعترض سبل التجارة مع الدول العربية.

وأضاف في بيان له اليوم السبت، أن ذلك الامر يكفل زيادة التبادل التجارى بين مصر وجميع الدول العربية.

وأشار إلى تصريحات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع التي أكدت فيها أن مصر تلتزم بكافة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتفاقات العربية، وتعمل على تيسير حركة التجارة مع الدول العربية والقضاء على أي معوقات تعترض سبل التجارة العربية البينية.

و طالب «أباظة» بضرورة إعطاء أكبر اهتمام للتعاون الاقتصادى والاستثماري والتجارى بين مصر والدول العربية خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم التنسيق والعمل العربى المشترك في مختلف المجالات.

يذكر أن تصريحات نيفين جامع وزير التجارة والصناعة جاءت أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد على الحويح وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وقالت وزير التجارة والصناعة إن مصر تسعى لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية، عبر تشجيع الاستثمارات الحالية وحل المشاكل التي تعترضها، وجذب استثمارات جديدة خصوصاً مع صدور قانون الاستثمار الجديد»

ووجهت الوزيرة، الشكر للرئاسة اللبنانية للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على جهودها، وأعربت عن تمنياتها للرئاسة الليبية الحالية بأن تكلل أعمال الدورة بنجاح