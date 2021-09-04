أخبار عاجلة

خبير اقتصادي يتوقع أن تحفز خطة مشاريع الـ50 نمو اقتصاد الإمارات -
مفاجأة! العلماء الألم مش وحش! ???? الألم مفيد جدا ومهم جدا معلومات أول مرة تسمعها عن الألم -
محمد فراج وسيد رجب والمخرج تامر محسن يحصدون جوائز الأفضل عن لعبة نيوتن من دير جيست -
منى زكى باطلالة جذابة وتحصد جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل لعبة نيوتن من دير جيست -
"محمد" طالب أزهرى يبدع فى تلاوة القرآن والابتهالات النبوية بالمنيا -
محمد نور يغنى على الريد كاربت ويكشف تفاصيل العمل الجديد لفرقة واما -
محمد فراج يكشف سر غياب زوجته بسنت شوقى على الريد كاربت بحفل دير جيست -
مايان السيد مش عايزة أصدم الجمهور بس قعدت 4 ساعات قدام المراية عشان أجهز النهاردة -
رانيا فريد شوقى بحفل دير جيست أبويا واحشنى جدا.. ونفسى يكون شايفنى دلوقتى -
حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

Print
في ثالث أيام المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن3

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

انتزعت البكار أفضل ثلاثة تواقيت في الأشواط المخصصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، التي انطلقت اليوم السبت، ضمن منافسات اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة؛ إذ شهدت الفترة الصباحية تنافسًا كبيرًا بين 713 مطية شاركت في الأشواط الصباحية الـ16، التي امتدّت لمسافة 4 كيلومترات لكل شوط.

فرضت فيها البكار سيطرتها على أفضل ثلاثة تواقيت في أشواط الفترة الصباحية؛ حيث خطفت البكرة "برلين" لمالكها مبروك مانع آل عامر، أفضل توقيت، بعد أن أكملت مسافة الشوط في 6 دقائق و16 ثانية، وحلّ في المركز الثاني كأفضل توقيت البكرة "جبارة" لمالكها جهز عبدالرحمن المطيري، وقطعت مسافة الشوط في 6 دقائق و18 ثانية، كما جاءت البكرة "مثل" لمالكها عبدالهادي محمد المري، كثالث أفضل توقيت، بعد أن أنهت مسافة الشوط في 6 دقائق و20 ثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "زويان" لفيصل خالد بن حثلين، "الفايزة" لصنهات بندر الدوسري، "الحذر" لجابر سالم المري، "سكر" لجارالله علي المري، "عذا" لعبدالهادي مرعي المري، "مهاجر" لخالد مبارك القحطاني، "وصال" لسعيد منانة اجتبي، "ضبيان" لعلي فرج المري، "فريدة" لمحمد علي المري، "شاهين" لمحمد سالم المري، "مشتاقة" لحمد محمد المري، "الحذر" لصالح بريكان الشلوي، و"مغرور" لسعيد منانة اجتبي.

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة