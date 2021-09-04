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«أمين محامين حلوان»: خطة لإنشاء مكتبتين لأمهات الكتب في محكمتي حلوان والمعادي

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«أمين محامين حلوان»: خطة لإنشاء مكتبتين لأمهات الكتب في محكمتي حلوان والمعادي «أمين محامين حلوان»: خطة لإنشاء مكتبتين لأمهات الكتب في محكمتي حلوان والمعادي

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أعلن أحمد أبوحنيش، أمين عام نقابة محامين حلوان الفرعية، أن الخدمات التي قدمتها النقابة العامة بقيادة رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لأعضاء الجمعية العمومية لمحامين حلوان، لم تقتصر فقط على تجديد الغرف، بل تشمل أيضا خطة إنشاء مكتبتين تضم أمهات الكتب في محكمتي حلوان، والمعادي، مؤكدا أن النقيب العام لا يتأخر في الأمور المرتبطة بمصلحة المحامين في المحاكم.

وقال أمين عام النقابة الفرعية، على هامش حفل افتتاح غرفة محامين حلوان بعد تجديدها بالمحكمة الجزئية، إن نقابة حلوان الفرعية لديها 6 غرف، إثنين بمحكمة حلوان الجزئية، بالدورين الأرضي والأول، وغرفة بمعهد أمناء الشرطة، وأخرى بمحكمة الأسرة، وخامسة بمحكمة المعادي، وسادسة بالبساتين.

وأشار إلى أن مجلس نقابة حلوان عندما تقدم بطلب إلى النقيب العام لتجديد الغرف، فكان هناك نظام متبع في التجديد من تشطيبات وفرش وغيره، حيث تقوم النقابة العامة بندب لجنة للمعاينة، وتقوم هذه اللجنة لفرش الغرف بنفسها، إلا أن مجلس حلوان طلب من النقيب العام أن يختار فرش الغرف بنفسه فهم أدرى لما تحتاجه الاستراحة، وتم بالفعل تجديد غرف المحامين بمحاكم حلوان والمعادي والبساتين، وأرجئ الثلاث غرف الأخريات للعام المقبل.

ووجه «أبوحنيش» الشكر والتقدير للنقيب العام، والجمعية العمومية التي أعطت مجلس نقابة حلوان الفرصة ليتولى مسئولية خدمتهم.

المصرى اليوم

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