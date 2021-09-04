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وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فعاليات منتدى قادة المستقبل بالمدينة الشبابية بالغردقة

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وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فعاليات منتدى قادة المستقبل بالمدينة الشبابية بالغردقة وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فعاليات منتدى قادة المستقبل بالمدينة الشبابية بالغردقة

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شهد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات النسخة الثالثة من منتدى «قادة المستقبل»، والتى استقبلتها المدينة الشبابية بالغردقة خلال الفترة من ٣٠ أغسطس حتي ٤ سبتمبر الجاري، والذي نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والطلائع ومكتب الشباب.

وهنأ وزير الشباب والرياضة الشباب المشاركين بحفل الختام من منتدى قادة المستقبل والذين يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت سيد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة والدكتور شريف شحاتة مستشار التدريب والتطوير، وسعد نديم منسق عام المنتدي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والسادة الإعلاميين والصحفيين.

أكد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن منتدى قادة المستقبل يمثل أهمية كبري لوزارة الشباب والرياضة، ويأتي استكمالاً لجهود الوزارة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية في الارتقاء واستثمار الطاقات الشبابية في مختلف المجالات والمحافظات كافة.

نوه صبحي أن الهدف الاسمي المنتدي هو تدريب وتأهيل الشباب على أساليب القيادة والإدارة على أيدي متخصصين في هذه المجالات، ومساعدة الشباب على الانخراط في الأنشطة الشبابية، وإشعار الشباب باهتمام الدولة والقيادة السياسية بهم، وإطلاع الشباب على أهمية الحفاظ على الأمن القومي، وترويج أهداف التنمية المستدامة، والتعريف بالتحول الرقمي باعتباره توجه حكومي ومستقبل تكنولوجي.

وتحدث وزير الشباب قائلا: «إن بناء مستقبل مشرق لمصر يعتمد على الشباب والهامهم وابداعهم لذا تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال المشروعات والملتقيات المختلفة بتوجيه الشباب ودعوتهم للمشاركة في خدمة وتطوير مجتمعاتهم» .

واستمع وزير الشباب إلى مختلف المبادرات والرؤي المقدمة من الشباب المشاركين والتى تسعي جاهدة إلى تحقيق إنجازات ميدانية على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن المنتدى شهد إختيار المشاركين طبقا لمعايير مبنية على أسس علمية إلى جانب عقد العديد من الجلسات الحوارية والناقشية وورش العمل حاضر بها العديد من المتخصصين والخبراء في مجالات العرض المختلفة .

المصرى اليوم

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