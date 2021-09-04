«الإدارية العليا» تلزم المحليات بتعويض زوجة توفي زوجها في حريق محل مخالف

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أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بتعويض زوجة لنفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بمبلغ 100 ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع مُدار بدون ترخيص، تُقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات.

جاء في تفاصيل الدعوى على لسان الزوجة: «أنها توجهت بصحبة زوجها للوحدة المحلية لمركز رشيد للإبلاغ عن وجود محل خطر لاستخلاص الحديد من الخردة يضع أنابيب الغاز والاسطوانات في الشارع ويستخدم النار ليل نهار ونخشى على أطفالنا من وقوع انفجار، ولم يتحرك أحد حتى وقع انفجار ضخم نتج عنه وفاة صاحب المحل، وزوجي أثناء مروره بالشارع عائداً من عمله، وحينما توجهت للوحدة المحلية مرة أخرى طالبة تعويض بمبلغ يعينها على الحياة كان ردهم «خدى التعويض من صاحب المحل اللي مات».

وأضافت أنها تقدمت بشكوى إلى المجلس الشعبي المحلي أوصى بإبعاد مدير إدارة الرخص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومدير مكتب الأمن الصناعي ومدير مكتب القوى العاملة دون تعويضها بأي شئ، وقدمت الزوجة للقاضى حافظة مستندات طويت على تقرير إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن البحيرة يبين أسباب الانفجار بقيام صاحب محل خردة بتقطيع أسطوانة كمبروسر وبجوارها أسطوانة غاز «لمبة لحام»، وأن الأسطوانتين مملوءتين مما أدى لانفجار إحداهما وانفجرت معها الأخرى نتيجة لقطعهما بلمبة اللحام، بينما قدمت المحليات مذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى تأسيسا على أن المحل وإن كانت بدون ترخيص إلا أنه كان يعمل في غير أوقات العمل الرسمية ولا رقابة من الوحدة المحلية عليه.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع في قانون المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تقديراً منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى «المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة»، وأفرد لها تنظيماً تشريعياً خاصاً مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص، وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات، منها وجود المحل في موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلاق لراحة السكان، وضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من الأنشطة سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها، فإذا أدار المواطن المحل دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، تَعَيّن على الجهة الإدارية غلقه بالطريق الإداري.

وأضافت المحكمة أن المشرع في سبيل غلق المحل منح موظفي إدارة الرخص الذين يندبهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي بالمخالفة لأحكام القانون، ويكون لهم دخول المحل للتفتيش عليه، وهو اختصاص لازم وتمليه طبائع الأشياء والتي تقتضي المتابعة والرقابة المستمرة من جهة الإدارة على المحال الخاضعة لأحكام القانون للتأكد من تشغيلها وإدارتها وفقا لما تمليه تلك الأحكام من اشتراطات.

وتابعت، ما من شك أن ممارسة عمل الرقابة والتفتيش على المحال التجارية والصناعية هو عمل ميداني بطبيعته وليس عملا مكتبياً يدار من خلف الأبواب، وإنما يستلزم نزول الموظف المختص إلى أماكن تواجد المحال الخاضعة لأحكام القانون للتفتيش عليها على الطبيعة ورصد مخالفاتها وضبطها في حينه، خاصة ما يشكل منها خطراً على الصحة أو الأمن العام، فإذا أحجمت جهة الإدارة عن ممارسة اختصاصها المشار إليه كانت ممتنعة عن ممارسة اختصاص أصيل هو من أهم واجباتها تجاه المواطنين، لأن الرقابة الميدانية التي تمارسها المحليات في هذا الشأن ليست مقصودة لذاتها وإنما قُصِد منها حماية أمن المواطنين وسلامتهم بالدرجة الأولى من تعمد البعض ممارسة أنشطة خطرة دون استيفاء التراخيص اللازمة ودون توافر اشتراطات الأمان المطلوبة.