ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة بدون ترخيص بالأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن رجال الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات بمراكز المحافظة تمكنوا من ضبط قضايا اتجار في المواد المخدرة.

وأضاف أنه تم تحرير 7 قضايا في مجال الأدوية المخدرة وغير المسجلة بوزارة الصحة والمخازن غير المرخصة والتحفظ على إجمالى عدد 25000 عبوة دوائية تُقدر بحوالي مليون جنيه، وتحرير محضر ضد مندوب نقل وتوصيل لتصرفه في عدد 380 طن سكر تمويني قام بتسلمها من مصنع السكر ولم يقم بتوصيلها إلى أفرع جملة إسنا.

وأوضح أنه تم ضبط عدد ٦ أجولة ردة ناعمة، وضبط كمية قدرها 5.433 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط عدد 5 ميزان غير معتمد ومدموغ من الجهة المختصة، وضبط كمية قدرها 100 لتر بنزين 80.