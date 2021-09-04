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انطلاق امتحانات الدور الثاني بـ «ثانوي المنيا» داخل 18 لجنة

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انطلاق امتحانات الدور الثاني بـ «ثانوي المنيا» داخل 18 لجنة انطلاق امتحانات الدور الثاني بـ «ثانوي المنيا» داخل 18 لجنة

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انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوي العام في المنيا، بأداء مادة اللغة العربية، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من كورونا.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تخصيص 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

المصرى اليوم

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