«تعليم القليوبية»: توفير الجو الملائم للطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لمتابعة تأمين مقار لجنة السير وتأمين كافة مراحلها خلال فترة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، بداية من وصول الأسئلة لمراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

وأستعدت مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، التي تبدأ اليوم السبت 4 سبتمبر وتختتم الإثنين 13 من نفس الشهر، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

كما شدد على ضرورة التعامل مع أي مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.