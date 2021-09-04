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صرف سلع ومقررات تموينية بـ 42.3 مليون جنيه لأصحاب بطاقات بالأقصر

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صرف سلع ومقررات تموينية بـ 42.3 مليون جنيه لأصحاب بطاقات التموين بالأقصر صرف سلع ومقررات تموينية بـ 42.3 مليون جنيه لأصحاب بطاقات بالأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالأقصر، أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تم صرف السلع التمونية بواسطة 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة بمبلغ قدره 42.3 مليون جنيه بنسبة 98.7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد .

وأضاف انه تم توزيع وتسليم عدد 1549 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد، بجانب انه تم تم رصد توفر جميع المواد البترولية «سولار، بنزين بأنواعه» من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، مشيرًا إلى أنه تم توزيع عدد 271 ألف، 955 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 12ألف، 218 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

المصرى اليوم

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