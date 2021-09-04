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صرف 83.1 مليون رغيف و 3678 طن دقيق خلال شهر أغسطس بالأقصر

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صرف 83.1 مليون رغيف و 3678 طن دقيق خلال شهر أغسطس بالأقصر صرف 83.1 مليون رغيف و 3678 طن دقيق خلال شهر أغسطس بالأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالأقصر، استمرار انتظام عمل المخابز خلال شهر اغسطس الماضى، دون أي معوقات وتم صرف 83.1 مليون رغيف بمعدل يومي 2،6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخبز.

وأضاف انه تم صرف كمية قدرها 3678 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 577 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1،30 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 59 ألف و600 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

المصرى اليوم

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