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تشهد أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في الوقت الراهن، وذلك بسبب فصل العروات بين المحاصيل الزراعية.

وكشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، خاصة الطماطم والبطاطس، نتيجة فصل العروات في المحاصيل.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، عبر فضائية «المحور» أنه لا يوجد أي أزمة في المنتجات الزراعية، ولكن الإرتفاع نتيجة قلة المعروض في منتجات معينة مما سبب رفع الأسعار.

وأضاف أن الطلب في الوقت الراهن أكثر من المعروض، كما أن قلة المعروض فترة مؤقتة لأننا في موسم تغيير العروات بين المحاصيل الزراعية.