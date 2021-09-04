أخبار عاجلة

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر اليوم (التفاصيل والشروط)

Print
فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر اليوم (التفاصيل والشروط) فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر اليوم (التفاصيل والشروط)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جامعة الأزهر اليوم ،السبت، في فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، بداية من اليوم السبت 4 سبتمبر الجاري وحتى 30 سبتمبر.

وصدَّق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، بداية من السبت 4 سبتمبر الجاري وحتى 30 سبتمبر.

وصرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه يجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحًا أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بالنسبة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، فيجوز التحويل بين هذه الكليات المتناظرة شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )