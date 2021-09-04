اليوم .. جامعة المنيا تبدأ تنفيذ مبادرة "احمي نفسك ووطنك" لتلقي لقاح كورونا للطلاب والعاملين

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تبدأ جامعة المنيا، اليوم الأحد تطعيم طلاب الجامعة، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية احمي نفسك ..احمي وطنك للمجتمع الجامعي.

يأتي ذلك برعاية الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك وفقاً للجدول الموضح بمواعيد تلقي اللقاح وأماكنها داخل الجامعة.

قال الدكتور محمد عبدالعزيز محمد عميد كلية الصيدلة بجامعة المنيا، ان تطعيم طلاب كلية الصيدلة داخل كلية العلوم كنقطة تلقي اللقاح داخل الجامعة، وطبقاً للحروف الأبجدية للطلاب.

وتابع عميد كلية الصيدلة، انه يتم التنبيه على جميع متلقي اللقاح أن يكون المتقدم لأخذ الجرعة قد سجل بياناته على الموقع الرسمي لوزارة الصحة قبل الذهاب لأخذ الجرعة.