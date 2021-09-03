أدوية جدول ومخازن غير مرخصة.. حملة تفتيش موسعة للقطاع الصيدلي بالجيزة

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شنت مديرية الصحة بالجيزة وإدارة التفتيش الصيدلي وادارة العلاج الحر بالمحافظة عدة حملات مفاجئة خلال الأيام الماضية على عدد من المخازن والصيدليات بسوق الدواء واستطاعت ضبط عدد من المخازن والمستشفيات غير المرخصة بالاضافة إلى تكثيف الحملات على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في سوق الدواء، وتوفيرًا للدواء الآمن.

وتمكنت الإدارة العامة للصيادلة بالجيزة من ضبط مخزنين غير مرخصين احدهما يدار بواسطة طفل لا يتجاوز عمره ١٤ سنه.،وذلك اثناء شن حملة مسائية مكبرة بمركز ومدينة البدراشين بالتعاون مع مديرية التموين بالجيزة وقسم البدراشين ،وبلغ إجمالي عدد العبوات المحرزة ٩١٩٣ عبوة بقيمة ٤٢٠ الف جنيه مصري.

وفي مدينة أكتوبر تمكن مفتشو الصيدلة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر من ضبط مركز حالات حرجة يقوم ببيع الأدوية داخليا باعلي من السعر الجبري. وفي مركز ومدينة العياط تمكن مفتشي الصيدلة من ضبط صيدليتين أحدهما بداخلها أدوية جدول ثاني بدون فواتير وبدون تصريح من إدارة الصيدلة بالجيزة بالإضافة إلى وجود مستحضرات مغشوشة ولم تخضع للفحص خلال مراحل التصنيع المختلفة وفي الصيدلية الأخرى تم ضبط مستحضرات مغشوشة ولم تخضع للفحص خلال مراحل التصنيع المختلفة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.