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واجهت ظروف قاسية واستلفت كتير.. دياب عن بداية مسيرته الفنية

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واجهت ظروف قاسية واستلفت كتير.. دياب عن بداية مسيرته الفنية واجهت ظروف قاسية واستلفت كتير.. دياب عن بداية مسيرته الفنية

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أكد الفنان دياب اعتزازه في فترة بداياته والتي تعامل فيها مع المنتج نصر محروس باعتباره صاحب الاختيار في أنماط الغناء قدمها.

وأضاف دياب خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أكثر ذكرى مؤلمة في حياتي هي وفاة والدتي وهي كانت تمتلك صوت حلو جدا.

وتابع دياب: إن الدنيا مالهاش امان واوقات كتير لم يكن معي فلوس في بدايتي، وقعدت سنة دون شغل وكنت استلف من أجل الذهاب إلى مدينة الانتاج الإعلامي.
وأوضح أن المخرج أكرم فريد صاحب الفضل في اتقانه التمثيل.

المصرى اليوم

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