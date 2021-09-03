جامعة سوهاج : غدا بدء التقديم الإلكتروني للطلاب الجدد للسكن بالمدن الجامعية

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم إبتداء من غدا السبت بدء التسجيل الإلكتروني وقواعد قبول الطلاب الجدد بالمدن الجامعية بالجامعة، للعام الجامعى الجديد 2022/ 2021.



وأوضح عبدالخالق- في تصريح له اليوم- أن أعمال التسجيل الإلكتروني للإلتحاق بالمدن الجامعية بالجامعة للطلاب الجدد ستستمر حتي ١٨ سبتمبر الجاري، على رابط https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications، وسيتم بعدها فرز المتقدمين وإعلان المقبولين لتبدأ بعد ذلك عملية استكمال ملف التقديم من خلال ملء الإستمارات التي سيتم نشرها على موقع التقديم، لافتاً إلى أنه لن يتم قبول ملف أي طالب إلا إذا تم التأكد من وجود أسمه في المتقدمين بالتسجيل الإلكتروني.



ومن جانبها قالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية بالجامعة، أن التسجيل للطلاب الجدد سيبدأ عقب إعلان المقبولين بمختلف الكليات من مكتب التنسيق، منوهه بأنه لابد لكل طالب وطالبة الإحتفاظ بالرقم السري الذي تم إدخاله، وكذلك ضرورة إدخال إيميل مفعل لكل طالب وطالبة، وذلك لحجز وصرف الوجبات بنظام الباركود.