أشرف صبحي يهنئ «المحمسة المحطة».. و150 ألف جنيه لبطل دوري مراكز الشباب

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة مركز شباب المحسمة المحطة بعد فوزه بالنسخة الثامنة بدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة (نسخة الراحل محمد غريب)، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة مراكز الشباب في النسخة القادمة، مشيراً أن دوري النسخة الحالية رغم التحديات الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا، أُقيم في مواعيد محددة واتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات كانت في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم فيظل الالتزام بتطبيق كامل لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادي للوزارة والخاص بالأكواد الاسترشادية حفاظاً علي سلامة اللاعبين، فضلاً عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشأت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباريات.

أكد وزير الشباب والرياضة أن دوري مراكز الشباب يحقق إعادة دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي من خلال المشاركة الفعالة وتثقيف الشباب من خلال خوض المباريات المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعي رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلي مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

وأضاف الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة الشعبية الأولى وتنفيذ أنشطة رياضية متميزة داخل أكبر عدد ممكن من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لإعطاء الفرصة الحقيقية لجميع الفرق الرياضية بتلك المراكز للمشاركة والمنافسة بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وكان مركز شباب المحسمة المحطة ممثل محافظة الإسماعيلية قد صعد للنهائي بعد فوزه على مركز شباب العدوة ممثل محافظة الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وعلي الجانب الآخر صعد مركز شباب بلفيا ممثل بني سويف بعد فوزه علي مركز شباب قرية عامر ممثل السويس بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما حقق مركز شباب قرية عامر ممثل محافظة السويس، برونزية دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة بعد تغلبه مركز شباب العدوة ممثل الشرقية بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز شباب السلام بمحافظة بورسعيد.

وأبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سعادته بنجاح دوري مراكز الشباب الذي انتهي اليوم بفوز مركز شباب المحمسة المحطة.

وقال الوزير شهد الدوري مشاركة 17100 ألف لاعب من 570 مركز شباب من كافة محافظات الجمهورية، و2850 جهاز فني وإداري، و9357 حكم، ومشاركة 2932 عربة إسعاف علي 255 ملعب، كما شهدت النسخة الحالية إحراز اللاعبين 20599 هدف في 4968 مباراة.

ويحصل صاحب المركز الأول (مركز شباب المحسمة المحطة) علي مائة وخمسون ألف جنيه، والمركز الثاني (مركز شباب بلفا) مائة ألف جنيه، والثالث (مركز شباب قرية عامر) سبعون ألف جنيه، والرابع (مركز شباب العدوة) ثلاثون ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلي حصول مركز شباب العمراوي (الإسكندرية) علي النسختين الأولي والخامسة، ومركز شباب فيصل (السويس) على النسختين الثالثة والرابعة، ومركز شباب حصة شبشير (الغربية) علي النشخة الثانية، وسنتريس (المنوفية) علي النسخة السادسة، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات (الغربية)، والنسخة الأخيرة تُوج بها مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية).