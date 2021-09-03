أخبار عاجلة

استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجربة الفريدة بمواجهة "كورونا" استحقت احترام العالم

Print
تجربة السعودية الفريدة بمواجهة "كورونا" استحقت احترام العالم تجربة الفريدة بمواجهة "كورونا" استحقت احترام العالم
نجاحات نوعية جعلت المملكة بعيدة عن التقلبات الوبائية

تجربة السعودية الفريدة بمواجهة

أوضح الكاتب والمحلل السياسي يحيى التليدي أن كانت من أولى الدول التي استشعرت خطورة وباء كورونا، ومن أولى الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية، وتعاملت مع هذا الوباء بكل شفافية وجدية لحماية الإنسانية والإنسان، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وقال "التليدي" لـ"سبق": "تجربة السعودية في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة أضافت مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجًا متفردًا في تعاملها مع تداعيات الموقف صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتوفير الرعاية الصحية، وتقديم اللقاحات لكل إنسان يعيش على ترابها".

وأضاف: "السعودية حققت نجاحات نوعية في مواجهة الجائحة؛ لتصبح الحالة الصحية في السعودية آمنة، وبعيدة عن التقلبات الوبائية التي شهدتها كثير من دول العالم؛ وذلك يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الجائحة، من خلال ما أصدرته من قرارات، وما اتخذته من إجراءات قوبلت بتعاون غير مسبوق من قِبل المواطن والمقيم".

وبيّن "التليدي" أن شهادة وكالة بلومبيرغ الدولية للأنباء بأن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين في العالم تأكيدٌ لحرص القيادة الرشيدة -وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله- على سلامة الإنسان في السعودية.

وقال: "أعتقد أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا انطلاقة الرؤية، وبدء بناء القاعدة الصلبة التي ارتكزت عليها السعودية في مواجهة الأزمة. فإصلاحات الأنظمة، وإعادة هيكلة المؤسسات، ومكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة الأداء، ساهمت في بناء منظومة حكومية رقمية، ساعدت في هذا النجاح الذي أبهر العالم".

واختتم بأن السياسة التي وضعتها حكومة السعودية في مواجهة الجائحة، والتواصل النشط بين الجهات المختصة والمواطنين، والشفافية في عرض البيانات، والإجابة عن التساؤلات، كان لها دور بارز في ارتفاع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين، وتعميق الثقة تجاه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وزادت من معدل الإقبال على تلقي اللقاحات، وتراجُع حالات الإصابة الجديدة بشكل ملحوظ.

لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية