أخبار عاجلة

استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فريق طبي سعودي يجري قسطرة معقدة على الهواء.. ويلقى إعجاب خبراء "لاس فيجاس"

Print
خلال أحد أكبر المؤتمرات في العالم في أمريكا

فريق طبي سعودي يجري قسطرة معقدة على الهواء.. ويلقى إعجاب خبراء

أبهر فريق طبي سعودي بمركز الملك فيصل لأمراض القلب بالحرس الوطني بجدة، خبراء مؤتمر طبي بعد نجاحهم بنقل وقائع قسطرة قلبية معقدة على الهواء مباشرة لأحد أكبر المؤتمرات في العالم (PICS SOCIETY SYMPOSIUM) والمقام حالياً في مدينة لاس فيجاس بأمريكا.

وقام الفريق بقيادة الدكتور وائل القشقري، بعمل زراعة صمام أورطي عن طريق القسطرة باستخدام طرق فنية حديثة للمريض الأول وتوسيع للصمام الرئوي عن طريق القسطرة باستخدام البالون الموسع لمريض آخر، وتكللت بالنجاح ولله الحمد والمنة.

ولاقت المشاركة إعجاب الحضور الواسع للمؤتمر والذي يحضره نخبة المتخصصين من أنحاء العالم.

وأشاد الحضور بالإمكانيات الكبيرة للفريق الطبي بمركز الملك فيصل لأمراض القلب بالحرس الوطني بجدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة