وصول السفير القطري إلى غزة ينبئ بحل مشكلة وصول الأموال من الدوحة للقطاع

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غزة - سبوتنيك. أعلن المكتب الصحفي لمعبر بيت حانون - إيرز عن وصول السفير القطري محمد العمادي في ساعة متأخرة من ليلة أمس لقطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية في القطاع أن زيارة السفير العمادي جاءت بعد الاتفاق على تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة والتي تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتشمل التفاهمات الجديدة صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر "برنامج الغذاء العالمي" التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهرياً، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدًا، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

© REUTERS / Mohammed Salem

ومنذ التفاهات التي أشرفت عليها مصر وقطر بين حركة حماس وإسرائيل، تسمح الأخيرة بإدخال 30 مليون دولار مساعدة قطرية لقطاع غزة، تدخل مباشرة عبر مطار بن غوريون.

ويتم توزيع الأموال بواقع 10 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء، 10 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية في القطاع، 10 مليون دولار تقدم كمساعدات لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.

وأشرفت حركة حماس منذ 2018 على عملية توزيع الأموال بالكامل في قطاع غزة، ولم تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل في هذا الشأن بتاتا.

ومنذ أربعة أشهر، تمنع إسرائيل إدخال الأموال القطرية التي كانت تصل لغزة عبر الحقائب عبر مطار بن غوريون، يتم نقلها إلى قطاع غزة مباشرة.

ومنذ أربعة أشهر تجري محاولات إدخال الأموال عبر السلطة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية تحديدا، حيث أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد مجدلاني، في وقت من هذا الأسبوع، أن اتفاق دخول الأموال القطرية عبر الأمم المتحدة، تم بالتوافق مع السلطة الفلسطينية في رام الله.

ويعتبر عدم إدخال الأموال سببا رئيسا للتصعيد الحالي في قطاع غزة، حيث استمرت الاشتباكات على حدود القطاع وأعمال الإرباك الليلي لستة أيام خلت، والتي أودت بحياة فلسطينيين وجندي إسرائيلي حتى الآن.

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