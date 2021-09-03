«تتغذي على 80 نوعا من المحاصيل».. نقيب الفلاحين: وصول دودة الحشد المدمرة إلى سوهاج

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن بعض المزارعين في قري محافظة سوهاج يشتكون من دودة تقضي على ذراعتهم من الذرة الشاميه يعتقد أنها دودة الحشد الخريفية، لافتا إلى أن دودة الحشد الخريفية (الحشرة الجياشه) من أخطر الحشرات التي دخلت مصر حديثا.

وأضاف عبدالرحمن، أن دودة الحشد الخريفية اكتشفت لأول مرة في مصر في شهر مايو 2019 ورصدت في محافظات أسوان والأقصر وقنا، وسيكون وصولها إلى سوهاج كارثة تهدد المزارعين. مشيرا إلى أن الحشرة تقطع نحو 100 كيلو متر في الليلة الواحدة ودورة حياة الحشرة لا تتعدي الثلاثون يوما في فصل الصيف وقد تصل إلى تسعون يوما في الشتاء، وتضع نحو 2000 بيضة في المرة الواحده تفقس بسرعة لا تتعدي الـ3 أيام في الصيف، وتتغذي يرقة هذه الحشرة على أكثر من 80 نوعا من المحاصيل الزراعية التي تزرع في مصر مثل الذرة والقمح والأرز والقطن والبرسيم ومعظم محاصيل الخضر والفاكهة الأخرى.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن الذرة الشامية يعتبر من أفضل الزراعات لهذه الحشره وأنه لا يوجد دولة في أفريقيا خالية تماما من هذه الحشرة، وهذه الحشرة تهاجر في مجموعات كبيرة وسريعة التاقلم مع المناخ والبيئة، وأفضل وسيلة لمقاومتها حاليا هي الرش بالمبيدات الحشريه وان بعض الدول تستخدم الطائرات المسيرة لابادة هذه الحشرة بعد فشل الطرق التقليدية في رشها بالمبيدات والقضاء عليها حيث تنشط هذه الحشرة بعد غروب الشمس مما يصعب عملية القضاء عليها بالطرق التقليدية.