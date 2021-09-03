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أحمد حجازي أفضل لاعب بالدوري السعودي لشهر أغسطس

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أحمد حجازي أفضل لاعب بالدوري السعودي لشهر أغسطس أحمد حجازي أفضل لاعب بالدوري السعودي لشهر أغسطس

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أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم «كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» اليوم الجمعة 3-9-2021 منح الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة، جائزة أفضل لاعب بالدوري عن شهر أغسطس الماضي.

وتخصص رابطة الدوري السعودي كل شهر جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب ولاعب واعد.

وجاءت اختيارات رابطة الدوري السعودي على النحو التالي:

أفضل لاعب: أحمد حجازي- الاتحاد

أفضل حارس مرمى: فلاديمير ستويكوفيتش - الفيحاء

أفضل مدرب: فوك رازفيتش - الفيحاء

أفضل لاعب واعد: متعب الحربي - الشباب

ووفقًا لموقع «رابطة الدوري السعودي للمحترفين»، أن الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة «أوبتا» الشريك الإحصائي للرابطة.

وبحسب الموقع، تمنح هذه الجوائز طبقا لمعايير وضعتها الرابطة، وتنص على اختيار أفضل لاعب لعدد الأهداف المسجلة، حيث يتحصل المهاجم على كل هدف 4 نقاط، فيما يتحصل لاعب الوسط على 5 نقاط لكل هدف، والنصيب الأكبر للمدافع حيث يتحصل على 7 نقاط لكل هدف، بالإضافة إلى عدد التمريرات الصحيحة، ودقائق اللعب وصناعة فرص تسجيل.

أما بالنسبة لحراسة المرمى فمن أهم تلك المعايير، نظافة الشباك والتصديات الناجحة، باللإضافة لدقائق اللعب والأكثر تمريرات ناجحة بين المنافسين.

ومايخص المدربين فتعتمد المعايير على نتيجة المباراة بحسب الملعب من حيث الاستضافة فيحصل على 3 نقاط عندما يفوز الفريق كمستضيف، ويحصل على 4 نقاط عندما يفوز كضيف، ونقطة وحيدة عند التعادل كمستضيف، ويحصل على 2 نقاط بعد التعادل كضيف، بالإضافة إلى عدد المباريات.

المصرى اليوم

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