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«مبيعرفش يسوق».. «السنباطي» أبعد سيارة سولار مشتعلة عن «بنزينة» في البحيرة ()

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«مبيعرفش يسوق».. «السنباطي» أبعد سيارة سولار مشتعلة عن «بنزينة» في البحيرة (فيديو) «مبيعرفش يسوق».. «السنباطي» أبعد سيارة سولار مشتعلة عن «بنزينة» في البحيرة ()

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كشف مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة تموين وقود محملة بالسولار مشتعلة في قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، عن بطولة شعب تظهر معادنه في أوقات الأزمات.

وكشفت الأزمة عن البطل رمضان السنباطي، ابن قرية صفط الحرية، الذي بدون تفكير ركب السيارة المحملة بالسولار أثناء اشتعالها ليبتعد بها عن حريق في محطة الوقود «البنزينة» وينقذ قريته بالكامل من حريق مدمر.

«رمضان» يبعد سيارة مشتعلة محملة بالسولار أثناء تفريغ حمولتها بـ«بنزينة» في البحيرة

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، باندلاع حريق في محطة وقود وسيارة محملة بالسولار داخل «بنزينة» قرية صفط الحرية في نطاق المركز.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط وقوات الحماية المدنية وتبين اشتعال الحريق في السيارة أثناء تفريغ حمولتها داخل محطة تموين السيارات، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 8 سيارات لإطفاء الحريق، وأسفر الحريق عن احتراق السيارة وتانك سولار في المحطة ولم تحدث خسائر بشرية من جراء الحريق.

أخبار اليوم: رمضان السنباطي ينقذ قرية صفط الحرية في إيتاي البارود

ولكن الفرار بالسيارة المشتعلة من المحطة كشف عن بطولة غير عادية، فقام رمضان السنباطي بركوب السيارة بدون تردد، رغم محاولات الموجودين إثناءه عن ركوبها وليبعد بها عن المحطة.

يقول رمضان السنباطي: «أنا لا أجيد قيادة السيارات، وأنا أعرف فقط قيادة التروسيكل الذي أعمل عليه، ولم يفكر في حياته في قيادة سيارة».

البطل قاد سيارة السولار المشتعلة من داخل «بنزينة صفط الحرية» وهو لا يعرف قيادة السيارات

وأضاف ابن مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، «الموقف فرض نفسه، وفى لحظة كان كل ما يريده هو إنقاذ القرية من حريق مدمر نظرًا لأن السيارة كانت محملة بالسولار، فقفز إلى السيارة وقادها بعيداً عن القرية وبسرعة قفز منها قبل أن يوجهها ناحية الترعة لتسقط فيها».

ابن إيتاي البارود: موت واحد أفضل من موت الكل

ويقول «السنباطي» بطل الموقف موضحًا وجهة نظره فيما فعل، إن موت واحد فقط أفضل من موت أهالي القرية.

ومن ناحية أخرى، طالب أهالي قرية صفط الحرية في مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بتكريم رمضان السنباطي ابن القرية على دوره البطولي.

الغريب في الأمر في الفيديو المتداول أن جميع الأهالي أفسحوا الطريق للفدائي ليخرج بالسيارة ثم قام بعضهم بالجري خلفه وتتبعه.

أهالي إيتاي البارود يطالبون بتكريم رمضان السنباطي

انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، واحتل أهم أخبار مصر اليوم، وأصبح جميع أهالي قرية صفط الحرية يتحدثون عن ابنهم البطل الذي أنقذ القرية من حادثة شديدة الخطورة كان يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ويطالبون بتكريمه.

«السنباطي» أبعد سيارة مشتعلة محملة بالسولار عن «بنزينة» فى البحيرة.. والمفاجأة: «مبيعرفش يسوق»

المصرى اليوم

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