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الأوقاف : غلق مسجد عمر بن الخطاب بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

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الأوقاف : غلق مسجد عمر بن الخطاب بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الأوقاف : غلق مسجد عمر بن الخطاب بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

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قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة غلق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي- الشهداء بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية .

أكدت وزارة الأوقاف على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك .

وأضافت وزارة الأوقاف أن من يحب الله تعالى ورسوله وعمارة بيوت الله لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

واختتمت الوزارة: نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.

المصرى اليوم

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