إيقاف أعمال بناء مخالف فى حى المطار بمدينة الأقصر 

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر على رؤساء الأحياء، بالتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء. وتمكن مسؤولي حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، اليوم الجمعة، من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة العوابد التابعة للحي.

وأوضح رئيس الحي، أن البناء عبارة عن تجهيز لصب ٩ أعمدة بالدور الثاني علوي بعقار على مساحة حوالي ٥٠ م، وتم إيقاف الأعمال في المهد وفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية.

نفذت الحملة تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة محمد فوزي، وناصر حسيب نواب رئيس حي المطار، ومحمد صالح مشرف بالإدارة الهندسية.