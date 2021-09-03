أخبار عاجلة

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيقاف أعمال بناء مخالف فى حى المطار بمدينة الأقصر 

Print
إيقاف أعمال بناء مخالف فى حى المطار بمدينة الأقصر  إيقاف أعمال بناء مخالف فى حى المطار بمدينة الأقصر 

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر على رؤساء الأحياء، بالتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء. وتمكن مسؤولي حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، اليوم الجمعة، من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة العوابد التابعة للحي.

وأوضح رئيس الحي، أن البناء عبارة عن تجهيز لصب ٩ أعمدة بالدور الثاني علوي بعقار على مساحة حوالي ٥٠ م، وتم إيقاف الأعمال في المهد وفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية.

نفذت الحملة تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة محمد فوزي، وناصر حسيب نواب رئيس حي المطار، ومحمد صالح مشرف بالإدارة الهندسية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو)

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد