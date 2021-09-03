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كشفت أجهزة الأمن بسوهاج، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، بقيام أشخاص بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بدائرة مركز البلينا في جنوب المحافظة، حيث تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة حدثت خلال شهر يوليو الماضى بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بحوزتهم.

تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائر مركز شرطة البلينا في جنوب المحافظة، وتبين من الفحص لإدارة البحث الجنائى بقيادة اللواء محمد زين مدير مباحث المديرية، أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة خلال شهر يوليو الماضى، حيث نشبت بين طرف أول (3 أشخاص، اثنان منهم أصيبا بطلقات نارية)، وطرف ثان (4 أشخاص، أحدهم أصيب بطلق ناري) وتعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن الإصابات المشار اليها، وقد تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 2 بندقية آلية، كما نتج عن المشاجرة إصابة (طفلة تنتمي للطرف الأول) بجروح، وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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