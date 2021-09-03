فيوتشر يخطط لخطف صفقة سوبر من بيراميدز

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دخل مسؤولو نادي فيوتشر إف سي، في صراع مع نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع كريم العراقي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي فيوتشر تقدم بعرض رسمي إلى النادي المصري البورسعيدي من أجل الحصول على خدمات كريم العراقي، في الميركاتو الصيفي، وذلك في ظل رغبة مسؤولي النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في تكوين فريق قوي، يكون قادرًا على التواجد في مراكز المقدمه في موسمه الأول بالدوري.

واستقر مسؤولو النادي المصري على بيع كريم العراقي، في الفترة الجارية، للنادي صاحب أعلى عرض مالي، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

وتلقى العراقي، مؤخرًا، أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز، على رأسها بيراميدز والبنك الأهلي، بينما انسحب الزمالك من سباق التعاقد معه، نظرًا لمغالاة المصري في طلباته المالية.