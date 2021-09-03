إصابة جديدة وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء

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سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، حالة إيجابية وحالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 559 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3151 حالة، مع وجود 222 حالة وفاة، و9 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و27 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.