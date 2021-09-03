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«معيط» يشارك في ندوة «الأعمال المصري الكندي» عن «الأداء المالي»

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«معيط» يشارك في ندوة «الأعمال المصري الكندي» عن «الأداء المالي» «معيط» يشارك في ندوة «الأعمال المصري الكندي» عن «الأداء المالي»

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يستضيف مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة المهندس معتز رسلان، الإثنين الموافق 13 سبتمبر الجارى، الدكتور محمد معيط، وزير المالية في ندوة للحديث حول الأداء المالى بين تحقيق المستهدفات الإقتصادية والتحديات الراهنة.

ومن المقرر أن تتيح الندوة بين الحضور الجزئى والمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للمشاركة في الحوار بين الضيوف الراغبين في المناقشات حول الموضوع من الخبراء والسفراء الأجانب والمسؤولين.

حظى الاقتصاد المصري، طوال الفترة الماضية، بالعديد من الإشادات من المؤسسات الدولية المختلفة وكذا مؤسسات التصنيف الإئتمانى العالمية، مدوعا بتحسن مختلف المؤشرات، لاسيما في ظل مواجهة كورونا.

المصرى اليوم

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