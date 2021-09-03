الزعيم الكوري الشمالي يحذر المسؤولين من التخلي عن مواجهة كورونا

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حذّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المسؤولين من التخلي عن الانتباه تجاه جائحة كورونا «ولو للحظة واحدة»، في ظل الوضع الحالي لدول العالم، مشددا خلال جلسة المكتب السياسي الموسعة لحزب العمال، على ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية من الجائحة.

وأضاف كيم أن الوضع الخطير الحالي للجائحة العالمية التي لا تزال خارج نطاق السيطرة، يتطلب إجراءات وقاية أكثر حزما على مستوى البلاد، كما ينبغي لجميع المنظمات والمسؤولين الحزبيين إعادة فحص النظام الوطني للوقاية من الجائحة، وبذل جهود سياسية مكثفة لتنشيط وتفعيل جبهة الوقاية من فيروس كورونا مجددا.

ولا تزال كوريا الشمالية تؤكد خلوها من الإصابات بفيروس كورونا، حيث اتخذت إجراءات سريعة وصارمة على الحدود مع الإعلان عن تفشي الوباء العالمي.