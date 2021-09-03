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سلمى علي لاعبة للبارا تايكوندو تقترب من الفوز بميدالية فى باراليمبية طوكيو

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سلمى علي لاعبة مصر للبارا تايكوندو تقترب من الفوز بميدالية فى باراليمبية طوكيو سلمى علي لاعبة للبارا تايكوندو تقترب من الفوز بميدالية فى باراليمبية طوكيو

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اكتسحت سلمى علي، لاعبة للبارا تايكوندو، نظيرتها بطلة كازاخستان، في دور الترضية لوزن تحت 58 كجم، بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية.

وفازت اللاعبة المصرية بنتيجة 41-15، لتصعد إلى المباراة الثانية من دور الترضية، وتنافس بطلة تركيا على الميدالية البرونزية.

وخسرت سلمى علي، من الدنماركية ليزا جيسنيج المصنفة الأولى عالميًا، بنتيجة 3-14 في ربع النهائي.

وتوج أمس الخميس، المصري محمد الزيات بالميدالية الفضية، بعد انسحابه من مباراة نهائي البارا تايكوندو أمام بطل البرازيل، بقرار من طبيب الدورة البارالمبية، لعدم قدرته طبيًا على خوض المباراة.

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن، 7 ميداليات متنوعة، بواقع 5 فضيات وبرونزيتين.

وتعد هذه المشاركة، هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، حيث كانت أول مشاركة في نسخة 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

المصرى اليوم

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