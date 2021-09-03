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ضبط صاحب شركة هواتف يتاجر بالنقد الاجنبى

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ضبط صاحب شركة هواتف يتاجر بالنقد الاجنبى ضبط صاحب شركة هواتف يتاجر بالنقد الاجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية "له معلومات جنائية"بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية , متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لمواطنين يحملون جنسية إحدى الدول مقيمون داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه , مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون تم ضبطه واعترف.

المصرى اليوم

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