صاحب شركة سفريات عمل إعلان على فيس بوك طلب فيه ممرضات ونصب عليهم

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تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات ، فى بنى سويف بتعرضها لواقعة إحتيال من قِبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تسفيرها للعمل بدولة عربية دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكدت صحة الواقعة وتبين قيام مدير الشركة بالعجوزة بالجيزة بممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق فى الإستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بدولة عربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وقام بالإعلان على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" طالباً ممرضات للعمل بتلك الدولة مقابل مبلغ مالى بزعم توفير فرص عمــــــل بإحدى المستشفيات وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية بذات الزعم متخذاً من مقر شركته المشار إليه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى دون ،تم ضبطه واعترف.