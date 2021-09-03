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إسبانيا تخشى فقدان مقر منظمة السياحة العالمية لصالح الرياض

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إسبانيا تخشى فقدان مقر منظمة السياحة العالمية لصالح الرياض إسبانيا تخشى فقدان مقر منظمة السياحة العالمية لصالح الرياض
البرلمان الأوروبي يدعو جميع المؤسسات إلى التحرك لمنع مثل هذا التحرك

إسبانيا تخشى فقدان مقر منظمة السياحة العالمية لصالح الرياض

حثّ المتحدث باسم البرلمان الأوروبي خوسيه رامون باوزا، البرلمان الأوروبي وجميع المؤسسات الأوروبية على الدفاع عن مقر منظمة السياحة العالمية الموجود في العاصمة الإسبانية مدريد؛ خشية انتقال المقر إلى العاصمة الرياض.

وقال باوزا: إن انتقال مقر منظمة السياحة العالمية من إسبانيا سيكون بمثابة ضربة مؤلمة للاتحاد الأوروبي كقوة سياحية دولية.

ووفقاً لصحيفة "يوروبا برس" الإسبانية؛ أكد "باوزا" خوف مدريد من احتمال فقدان مقر السياحة العالمي لصالح المملكة العربية السعودية.

ويقع مقر منظمة السياحة العالمية في مدريد، منذ 46 عاماً، إلا أن المادة الثانية من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية تنصّ على أنه "سيتم تحديد مقر المنظمة، ويمكن تغييره في أي وقت بقرار من الجمعية العامة".

ويتألف مجلس منظمة السياحة العالمية من 159 عضواً من بين 193 عضواً للأمم المتحدة، ويجتمع كل عامين، وسيكون الاجتماع التالي في نهاية العام الجاري في المغرب.

وكانت منظمة السياحة العالمية اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط، وذلك في شهر مايو الماضي.

وافتتح المكتب الإقليمي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.

ويقود المكتب الاقليمي مهمة تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات المهمة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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