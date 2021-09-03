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بالصور.. "الزكاة والضريبة والجمارك": إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 66 ألف زجاجة من الخمور

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عُثر عليها مُخبأةً في إرساليات وردت للمملكة عبر ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء

بالصور..

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء، من إحباط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور، بلغت (66312) زجاجة، كانت جميعها مخبأةً ضمن إرساليات وردت إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ البطحاء عبارة عن "عصائر برتقال" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوع الشاحنة وحمولتها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على (25380) زجاجة خمر كانت مُخبأةً ضمن الإرسالية.

وفي المحاولة الثانية التي جرى إحباطها أوضحت الهيئة أنها تمكنت أيضاً في منفذ البطحاء من العثور على (16800) زجاجة خمر، مُخبأةً ضمن إرسالية "مياه شرب" مُعبأة، وردت عبر المنفذ.

كما أوضحت الهيئة أنها أحبطت محاولة تهريب (24132) زجاجة خمر في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد محاولة تهريبها ضمن إرسالية وردت للمملكة عبر الميناء عبارة عن "فلاتر مكائن".

وأضافت الهيئة، أنه جرى بعد إتمام عمليات الضبط التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض على 8 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات من المضبوطات.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها ومرتكزاتها، وذلك بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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