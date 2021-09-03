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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجد في المنطقة الشرقية

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجد في المنطقة الشرقية "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجد في المنطقة الشرقية
بعد تعقيمه.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في المنطقة الشرقية بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 208 أيام 2025 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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